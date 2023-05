MONTEGROTTO - Un grave lutto ha colpito l'Arma dei carabinieri. Il 29 aprile è venuto a mancare, a 63 anni, l'appuntato scelto Bruno Presagio. A stroncarlo, un male dal decorso estremamente rapido che, nonostante il coraggio con il quale lo ha affrontato, alla fine ha avuto l'ultima parola. Viveva nella frazione di Mezzavia.

Dieci anni fa, l'appuntato Presagio era andato in pensione. Nativo di Correzzola, era entrato nell'Arma nel 1978. Al termine del periodo di addestramento effettuato alla Scuola Allievi di Roma, era stato inviato nel Veneziano. Aveva successivamente ricoperto incarichi in altre province del Veneto e dell'Emilia Romagna. Nel 1995 era entrato in forza alla stazione dei carabinieri di Limena. «Una volta andato in pensione, si era completamente dedicato ad assistere l'anziana madre, cui era profondamente legato lo ricorda don Roberto Bicciato, parroco di Mezzavia - Lei è mancata un anno fa e il dolore per lui è stato enorme. Può essere che il forte stato di prostrazione in cui era precipitato sia stata una concausa della malattia, anche se non lo si può affermare con certezza. La sua famiglia aveva già affrontato dolorose perdite continua il sacerdote - Bruno aveva perso due sorelle in tenera età e il padre era morto in un incidente stradale, finendo con l'auto in un fossato. Si può dire che lui vivesse esclusivamente per la madre. Quando lei è mancata, a detta delle persone che lo conoscevano bene, non è stato più lo stesso».

Vivo il cordoglio espresso dai suoi colleghi della Benemerita, soprattutto dai militari della stazione dell'Arma di Limena che avevano avuto modo di apprezzarne la competenza e la disponibilità. Era noto per la capacità di dirimere le diatribe e le tante tensioni che si possono creare fra i membri di una comunità e che spesso vedono l'intervento delle forze dell'ordine. Bruno Presagio lascia la sorella Silvana e il fratello Roberto. Il rito funebre sarà officiato oggi, 4 maggio, alle 15,30, nella chiesa della parrocchia di San Gregorio Barbarigo di Mezzavia.