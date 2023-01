PADOVA - Una leggera pioggia ed una temperatura tipicamente invernale non hanno fermato ieri pomeriggio decine di rom che hanno raggiunto l'ospedale cittadino con camper e roulotte per portare la loro vicinanza alla famiglia di uno dei capi indiscussi del padovano: Jupo Halilovic.

Un grave lutto ha colpito la comunità rom. Ieri pomeriggio è morto uno dei capi storici Jupo Halilovic. Aveva 64 anni e con la sua famiglia era residente in città in via Ferrero. Da quanto si è appreso Halilovic non soffriva di particolari patologie. Ieri ha accusato un malore con conseguente trasporto in ospedale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118 il sessantaquattrenne è deceduto. A stroncarlo sarebbe stato un ictus. Sono in corso accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del sessantaquattrenne, ma tutto farebbe pensare ad una morte improvvisa. La notizia della disgrazia nella comunità rom si è subito sparsa e a partire dalle 18 tutta l'area esterna dell'ospedale è stata invasa da roulotte di parenti, amici, ma anche semplici conoscenti del capo di via Ferrero. Al presidio ospedaliero cittadino sono giunti i carabinieri della stazione di Padova Principale per un servizio di controllo. Non è stato effettuato alcun intervento per non turbare la comunità già scossa dal grave lutto. È infatti una tradizione per i rom riunirsi in preghiera in ospedale ogni volta che un loro parente o amico necessita di cure ospedaliere o peggio ancora perde la vita.