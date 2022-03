Addio al barista e sportivo Adriano Luisotto, nel suo locale il primo club Granata

CARMIGNANO SUL BRENTA - Sentita partecipazione ieri a Carmignano di Brenta alle esequie di Adriano Luisotto, 78 anni. Era molto conosciuto anche a Cittadella dove per molti anni ha gestito sulla principale via Garibaldi lo storico bar Roma oggi non più in attività. Il suo locale è stato la prima sede del Club Granata Cittadellese (ora al bar Stadio). Una vera vocazione sportiva quella di Luisotto, considerato che il bar Roma era anche la sede del gruppo Pedale Cittadellese 1976. «A nome di tutti i tifosi esprimiamo vicinanza e condoglianze al figlio Raffaele ed ai parenti, ricordando la grande passione di Adriano e come si metteva a disposizione dei tifosi», sono le parole di Roberto Zanon attuale presidente del Club.

