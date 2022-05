L'addio al piccolo Francesco nel giorno dei suoi 7 anni: «Buon compleanno in cielo»

CODEVIGO/CHIOGGIA - Buon Compleanno in Cielo, Francesco... 7 anni: con queste parole cariche di affetto e commozione don Massimo Fasolo ha iniziato l'omelia durante il rito per l'ultimo saluto a Francesco Pascetta, il bimbo di 6 anni (7 li avrebbe compiuti ieri), morto a seguito di una severa crisi respiratoria. Nella chiesa della Madonna della neve di Conche c'era papà Stefano, sostenuto dai nonni, ma la mamma Fiorella, piegata dal dolore così improvviso, non è riuscita ad arrivare per dare l'estremo saluto cristiano al suo primogenito. In chiesa amici e parenti, ma anche i compagni di classe della primaria di Conche, che hanno realizzato un bel manifesto, mentre i piccoli della vicina scuola dell'infanzia, hanno disegnato un grande cuore posto sull'altare con tante cuoricini colorati. E poi diversi cuscini di fiori, in cui prevaleva il colore bianco.

IL PARROCO

«Hai la tua festa oggi (ieri, mercoledì 11 maggio, ndr), ha detto il sacerdote, anche se in modo diverso, i tuoi amici ci sono, i regali li fai tu ai bambini bisognosi e ammalati seguiti dai missionari - ha detto don Fasolo - volevamo una festa diversa, ma siamo dentro una storia sacra, in cui ciascuno di noi ha un compito da svolgere per volontà del Signore, sì perché noi abbiamo e vogliamo avere fede». Infine un pensiero del parroco per mamma e papà: «Stefano e Fiorella, volevate giustamente ancora tempo, per insegnare tante cose belle al vostro Francesco, lo farete in modo diverso aiutati da lui insegnandole alla sorella Elena battezzata a fine marzo, ma anche Francesco con la sua vita ci ha insegnato qualcosa di bello. Sorriso, santità, bontà, gioia, voglia di costruire un mondo migliore».

LA TESTIMONIANZA

Un celebrazione sobria, che ha visto anche la testimonianza affettuosa di una delle maestre di Francesco e della sua catechista, che ne hanno evidenziato il carattere gioviale e sereno. In chiesa, non tutti i posti erano occupati, ma la messa è stata trasmessa anche in streaming, era presente anche una rappresentanza dei colleghi di lavoro di Stefano, con i titolari dell'azienda di Forlì e di Fiorella. Grande emozione al momento della recita del Padre Nostro, quando don Massimo, che officiava insieme al parroco di Borgo San Giovanni di Chioggia, parrocchia di origine della famiglia Pascetta, ha chiamato in presbiterio i compagni di classe di Francesco che hanno fatto da corona alla piccola bara bianca che si trovava al centro, una sorta di abbraccio collettivo.

Al momento dello scambio della pace, ora sostituito da uno sguardo di pace, il celebrante ha però voluto abbracciare due bimbi della primaria, compagni di Francesco e in rappresentanza della comunità, il sindaco e il vicesindaco di Codevigo, Francesco Vessio e Ettore Lazzaro, presenti in forma discreta, ma ufficiale.

IN ARIA

All'uscita della chiesa, una miriade di palloncini bianchi, simbolo di pace e innocenza sono stati librati nell'aria, insieme ad un applauso che è sembrato voler accompagnare il carro funebre nel mesto viaggio verso il camposanto di Chioggia, dove Francesco è stato sepolto.

Sulla piazza, dopo il rito funebre, la gente ha poca voglia di parlare, i Pascetta sono arrivati a Conche da Chioggia solo da pochi anni, la gente è partecipe, ma discreta al tempo stesso. «Provo un grande dolore per questi genitori, in modo particolare per la mamma - dice una signora sulla settantina -. Sono mamma di tre figli e nonna di sei nipoti, credo proprio che sia terribile sopravvivere alla morte di un figlio, mi auguro che la solidarietà umana di questi giorni e la fede possano alleviare il loro grande dolore», aggiunge la donna mentre guarda la facciata della chiesa di Conche intitolata alla Madonna della Neve.