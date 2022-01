PIOVE DI SACCO - Profondo cordoglio in tutto il Piovese, ma anche fuori dei confini padovani, per la morte a soli 59 anni, dell’avvocato Gabriele Berti. Ammalatosi la scorsa estate, si è sottoposto alle cure tempestivamente, ma la malattia ha avuto la meglio sul suo fisico ed è deceduto giovedì sera, 27 gennaio, all’Immacolata Concezione di Piove.

Gabriele Berti aveva un avviato studio legale in città, ma era conosciuto ed apprezzato in tutta la regione per la sua specializzazione nei contenziosi di carattere finanziario e verso gli istituti di credito. Grande commozione anche nel mondo della nautica: Gabriele Berti era infatti un appassionato velista con il suo Moretto, una barca disegnata ed appartenuta in passato a Raul Gardini e condotta da anni dallo stesso avvocato Berti, che lo ha visto affermarsi in molte competizioni veliche. Espressioni di dolore anche da parte degli ex allievi del noto istituto scolastico Filippin di Paderno del Grappa dove Gabriele Berti aveva concluso le scuole dell’obbligo con il diploma al liceo classico prima di intraprendere gli studi di legge.

Commosso il ricordo del sindaco di Piove Davide Gianella: «L’avvocato Berti era un collega stimato della nostra provincia e non solo. Ho avuto modo di confrontarmi diverse volte con lui, non solo su questioni attinenti la professione, ma anche su quelle della città, a partire dai servizi pubblici e alle opere pubbliche. Sono addolorato per la perdita, un cordoglio sincero lo esprimo ai familiari ed ai suoi cari, per questa scomparsa purtroppo prematura». In molti si stringeranno alla figlia Giulia martedì alle 15 nel Duomo di Piove per le esequie.