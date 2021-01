Morto l'attore e regista Alberto Terrani, aveva 85 anni

PADOVA - È morto oggi a Padova, all'età di 85 anni, l'attore e regista Alberto Terrani (al secolo Alfredo Bolognesi), docente al Teatro Stabile del Veneto, vedovo della soprano Lucia Valentini Terrani, che aveva seguito come manager dopo averla sposata nel 1973.

«Oggi si è aperto un vuoto incolmabile nella storia del teatro e della cultura in generale, non solo per il Veneto, ma per tutta Italia», afferma l'assessore alla Cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. « Terrani - prosegue Corazzari - non è stato solo un grande attore, ma una figura elevata e poliedrica. Nella sua attività ha interpretato Euripide, Shakespeare, autori contemporanei, sempre con uno straordinario successo, a dimostrazione di un'essenza artistica profonda e di un amore infinito per l'arte teatrale e per l'arte in generale. Con la moglie, la grande mezzosoprano Lucia Valentini, il regista Terrani ha costituito uno straordinario binomio - conclude - nella storia di quel variegato e affascinante mondo chiamato cultura».

Ultimo aggiornamento: 19:14

