PADOVA - É mancato l'altra notte Matthew Broussard, artista geniale alla continua ricerca di nuove idee. Nato a Dallas in Texas nel 1963, il talento Usa era arrivato in Italia nei primi anni Novanta e Padova era diventata la sua città per oltre vent'anni. Molto apprezzato per la sua aria scanzonata, la battuta sempre pronta, il cappello da cowboy, le inseparabili sneakers consumate, ha lasciato qui molte tracce del suo stile. É suo il dipinto visibile sul sito del locale Fishmarket di via Sarpi, dove ha realizzato la grande parete puzzle di legni di recupero. É suo anche il minotauro, scolpito in pietra di Vicenza, all'ingresso del Chiosco, altro ritrovo in via Ariosto, che doveva finire nel labirinto del Museo dell'Aria a Due Carrare, ma quando ci si rese conto che al centro del labirinto arrivavano ben pochi visitatori, venne spostato nel club padovano.

«Ci conoscemmo verso la metà degli anni Novanta - ha confessato l'amico Giorgio Pavan, apprezzato musicista e gestore di locali - stavo lavorando alla realizzazione del Blù (locale notturno dove c'è il Couvertennis in via Monte Pertica, ndr) con Luigi Troncon e questi chiamò Matthew per dare una mano. Arrivato da poco in Italia, mi invitò a raggiungerlo pochi giorni dopo in un piazzale a Marghera per una giornata di sensibilizzazione al problema dell'inquinamento. Arrivò col suo furgoncino scassato, aprì il bagagliaio e ne trasse un misterioso fagotto di nylon; lo appoggiò a terra e lo collegò al tubo di scappamento del suo furgoncino. In poche ore prese la forma di un cubo trasparente di quattro metri per lato, pieno di gas di scarico che fluttuavano minacciosi: l'aveva realizzato semplicemente unendo dei fogli con il nastro adesivo. Matt aveva messo semplicemente una cornice intorno a quello che accadeva ogni giorno in un qualsiasi incrocio e io restai incantato da quella creazione».

Broussard aveva la capacità di osservare il mondo da una prospettiva unica e tradurlo in arte con una semplicità disarmante. Collaboratore di fiducia di Ugo Rondinone, artista di fama mondiale, Matthew amava plasmare la materia, costruire mobili, decorare interni, realizzare installazioni. «Gettando lo sguardo oltre il fiume a Ponte San Nicolò si poteva notare un rudere che sembra il pilastro di un vecchio ponte - continua Pavan - Matthew si gettò a nuoto in inverno per raggiungere l'oggetto che lo incuriosiva e quando scoprì che si trattava di un vecchio mulino scattò nella sua mente l'idea per una delle incredibili creazioni. Con una carriola, una corda e una carrucola portò della terra buona fino a riempire il rudere; poi seminò e coltivò per mesi quella terra fino a che, in estate, il rudere si coprì di spighe dorate trasformando il mulino in campo di grano». Broussard si era trasferito da alcuni anni a Gemonio, sul lago di Varese, con la moglie Bonnie e la figlia Robin rimanendo a scolpire la pietra fino a quando la malattia gli ha lasciato la forza. I funerali si svolgeranno a Gemonio domani alle 14.30.