MARTELLAGO - Iusve in lutto per la prematura scomparsa di uno dei suoi docenti più stimati, Giovanni Claudio Noventa, mancato lunedì, 21 febbraio, all'ospedale di Camposampiero, a soli 54 anni, dopo una battaglia lunga sette anni contro un tumore. Nativo di Dolo, Noventa si è trasferito da bambino a Martellago dove ha vissuto fino a una decina d'anni fa per poi stabilirsi a Vigodarzere, dove risiedeva con la sua famiglia. Laureatosi allo Iuav e iscritto dal 1997 all'Ordine degli Architetti, il prof. Noventa, con l'amico e collega Aurelio Chinellato, ha aperto uno suo studio, Ultrarkitettura, ed esercitato con passione fino all'ultimo la professione, firmando progetti rilevanti come il nuovo edificio per deposito e uffici direzionali dell'Orient-Express a Marghera e la nuova sede del campus di Gazzera dell'Istituto universitario salesiano di Venezia, di cui era un pilastro anche nella didattica.

Da tanti anni Noventa insegnava allo Iusve, prima all'istituto grafico superiore e poi nell'ateneo, a Mestre e Verona: è stato tra i fondatori, ed era docente stabile, dell'Area di comunicazione ed educazione di cui ha creato i primi corsi. In particolare, curava il corso di laurea triennale in Digital & graphic design. «Un uomo che è sempre stato appassionato del suo lavoro e di ciò che di bello comunica l'arte e la vita, passione che ha saputo trasmettere ai suoi studenti» lo ricorda l'istituto. «E un gran combattente per la vita - lo piange il fratello - se è riuscito a resistere così a lungo alla patologia che aveva lo si deve solo alla sua tenacia e voglia di non mollare». Lascia la moglie Paola, la figlia Vittoria e il fratello Franco. I funerali giovedì 24 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Martellago.