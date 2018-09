Primo giorno di caccia: malore fatale davanti agli amici

di Maria Elena Pattaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MASI -, perde i sensi e non si risveglia più. È morto così ieri mattina a Masi, ottantenne del posto. Per inaugurare la stagione venatoria che si è aperta proprio ieri, i tre avevano rispolverato i fucili e si erano dati appuntamento all'alba, con la speranza di tornare a casa con il carniere pieno. Non potevano certo immaginare che quella prima battuta di caccia si sarebbe trasformata in tragedia.