CINTO - C'è chi lo porta nel cuore perché è stato il suo maestro di arrampicata, chi lo ricorda come un'abile guida alpina a cui affidarsi, chi ancora ne sottolinea la professionalità come arboricoltore su fune. E poi c'è l'intera comunità di Cinto Euganeo, che piange la sua befana visto che ogni 6 gennaio Andrea si calava dal campanile di Cornoleda per la gioia dei più piccoli. La morte improvvisa di Andrea Testa, 49 anni, ha lasciato davvero un grande vuoto. Un malore lo ha colto ieri, nell'abitazione di Cinto in cui viveva con la moglie e i due figli. Appassionato da sempre di montagna e di tree climbing (arrampicata sugli alberi), Andrea era diventato una guida alpina professionista. Non solo: era riuscito a fare della verticalità lo scopo del proprio lavoro, come si legge sul sito della At pro, l'azienda che lui ha fondato nel 2007 con cui offriva un'ampia gamma di servizi: esecuzione di lavori in quota, formazione a operai impegnati in questo settore, potatura di alberi ad alto fusto utilizzando la tecnica del tree climbing. «Era un professionista serio, preparato ricorda Marco Spazzini, presidente delle Guide Alpine del Veneto . Una quindicina di anni fa ha fatto la scelta coraggiosa di lasciare il posto fisso per inseguire la sua passione per la montagna, diventando una guida alpina professionista. Era una persona calorosa, fino a qualche anno fa facevamo escursioni insieme».

Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto per ricordare non soltanto il professionista ma anche la persona che Andrea è stato. «Oggi ci lascia inaspettatamente un caro amico e socio fondatore scriveva ieri Anaf (Associazione nazionale arboricoltori su fune) sulla propria pagina Facebook . Grande professionista del settore, ha lavorato con passione per costruire la nostra associazione. Sentite condoglianze alla famiglia». Anche la Protezione civile di Monselice, con cui il 49enne aveva collaborato, ha speso parole di stima nei suoi confronti: «Lo ricordiamo con grande affetto, non possiamo dimenticare le giornate passate assieme in occasione dei campi avventura, quando riusciva a far divertire i bambini come nessun altro o durante l'emergenza Covid-19, con la sua generosità per la comunità di Monselice. Siamo vicini a sua moglie e ai suoi adorati bambini». Anche Paolo Rocca, sindaco di Cinto, lo ricorda con affetto: «Era una persona meravigliosa, sempre disponibile. La nostra befana di Cornoleda». Un'anima bella, solare, che arrampicava con eleganza. «Era molto paziente, calmo, riflessivo, scrupoloso in fatto di sicurezza e sempre sorridente ricorda l'amica Giada, che proprio da lui ha imparato l'arte dell'arrampicata . Scherzando gli dicevo sempre che era una montagna (essendo alto e vigoroso) eppure riusciva ad alzarsi con le dita, muovendosi sulle rocce con una disinvoltura che lasciava a bocca aperta».



