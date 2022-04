TORREGLIA - Un piccolo angelo ha lasciato questa terra dopo appena sei giorni dalla sua venuta al mondo. Ha vissuto meno di una settimana Christopher Sordini, spirato il 12 aprile lasciando un vuoto immenso nei cuori di papà Lorenzo, di mamma Beatrice Billeri e dei due fratellini.



LE IPOTESI

Una tragedia che al momento rimane senza un perché. È stata una di quelle che vengono chiamate “morti bianche”, ma di cui va individuata l’esatta causa. Una spiegazione si spera possa arrivare dall’autopsia disposta per cercare di capire cosa abbia fermato un piccolo cuore che aveva appena iniziato a battere.

La notizia, piombata sulla cittadina collinare come un fulmine e ciel sereno l’altro ieri, quando è comparso l’annuncio mortuario, ha suscitato commozione e cordoglio nell’intera comunità di Torreglia, ma anche nella vicina Abano dove i fratellini di Christopher vanno a scuola. «La prima cosa che ho fatto, appena venuto a sapere di questa tragedia immensa, è stata quella di contattare i genitori per esprimere loro la vicinanza e la solidarietà sia mie che di tutta la città – spiega il sindaco di Torreglia Filippo Legnaro - Non li conoscevo. So che sono persone molto discrete che conducono una vita estremamente riservata. È davvero difficile - conclude - trovare la parole per commentare un dramma simile».



IL PRECEDENTE

I coniugi Sordini, entrambi psicologi, si erano trasferiti quattro anni fa sui Colli Euganei da Perugia. Nell’autunno del 2018 la coppia aveva organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale un’iniziativa denominata “La settimana dell’informazione psicologica”, ciclo di incontri, laboratori e seminari dedicati alle relazioni all’interno della famiglia, con una particolare attenzione alla donna come sposa e madre, al gioco educativo per le famiglie e alla danza contemplativa per ragazze e donne e all’arteterapia per adulti e giovani.



LA FEDE

Tematiche affrontate alla luce della loro fede cattolica, come viene testimoniato anche da don Giuseppe Cassandro, il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Abano Terme che, coadiuvato da un sacerdote giunto dall’Umbria, officerà il rito funebre per il piccolo Christopher: «Su quello che è accaduto non so dire nulla, ma entrambi i coniugi hanno seguito un profondo percorso cristiano che sarà certamente loro di aiuto e conforto nell’affrontare l’enorme perdita che hanno subìto. Ho visto spesso la mamma alla messa - prosegue -, mentre i fratellini frequentano una scuola di Abano».

La famiglia Sordini è ora chiusa nel suo dolore e in modo cortese, ma fermo ha espresso il desiderio di non commentare la tragedia da cui è stata investita in maniera così devastante. Il funerale domani alle 10. Al termine delle esequie, il piccolo Christopher verrà sepolto nel cimitero della frazione di Luvigliano di Torreglia.