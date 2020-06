Trovato morto giovane di 23 anni nel parco dei divertimenti abbandonato

PADOVA - Trovato morto un giovane di 23 anni all'Amusement park in via Fogazzaro, ex parco divertimenti in abbandono. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di una probabile overdose, causa di un arresto cardiaco che si è dimostrato letale. Accanto al cadavere sarebbero state trovate boccetle di metadone e altre sostanze. Il giovane che ha perso la vita è Abdalla Sankoh, del 1997, della Sierra Leone.



Intervenuti i sanitari del Suem 118. La squadra mobile ha fermato e interrogato alcune persone. Indagato un 21enne, cittadino romeno, che avrebbe ceduto metadone al 23enne. Sentiti altri tre cittadini africani con permesso di soggiorno. Uno è della Sierra Leone, gli altri della Guinea.

