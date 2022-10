Diciottenne morto di overdose, indagato il coinquilino: gli avrebbe consegnato le fiale letali di metadone

PADOVA - Un 18enne romeno di nome Vlad Andrei Lacatus è morto nella mattinata di oggi a Cadoneghe per overdose. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti in via Trilussa dove i paramedici stavano già assistendo il ragazzo. Inutile la corsa all'ospedale di Padova dove è arrivato in condizioni disperate: il ragazzo è morto poco dopo il suo ingresso al pronto soccorso.

I Carabinieri hanno fatto una perquisizione nell'appartamento del giovane dove sono state trovati dosi di hasish e boccette di metadone, piene a metà. Un secondo inquilino, un ragazzo rumeno di 23 anni, è stato denunciato perchè, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe consegnato il metadone che avrebbe poi causato l'overdose del 18enne.