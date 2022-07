SAN PIETRO IN GU - « Non rientravano dal sorpasso. Mi ero accorto della manovra e anche il mio collega ho visto che l’ha agevolata. Correvano, ma poi non sono ritornati ne lla loro corsia. Io ho fatto il possibile per evitarli, ho anche rischiato di finire fuori strada » . Lo ripete più volte Albino Gallon, 57 anni, residente a Miane nel T revigiano, da 38 anni a faticare alla guida di mezzi pesanti. Anche l ui, suo malgrado, è stato protagonista dell’ultimo incidente in ordine di tempo che funesta questo tratto d ella Statale 53 Postumia, al confine con la provincia di Vicenza.

« Non rientrava dal sorpasso »

Primo giorno di lavoro di questa settimana per il conducente dipendente dell’azienda vinicola Serena di Conegliano (Treviso). Nella sua mente continuano a ripetersi quei secondi tragici con il dissidio di chi avrebbe voluto evitare in tutti i modi lo scontro, ma che ne era materialmente impedito. Lungo la Postumia nell’area del Cittadellese in due mesi sette morti in tre scontri, tutti con un mezzo che ha invaso la corsia opposta impattando contro un camion. « Ero diretto in una cantina del V eronese – continua – questo è un tragitto che conosco, l’ho percorso varie volte » . Ritornando a quelli che sono stati gli istanti dell’incidente , aggiunge Gallon: « Ho visto che il loro veicolo arrivava veloce , ha cominciato a sorpassare un camion e ho visto che il collega lo ha agevolato rallentando. Dopo la manovra il furgoncino aveva tutto lo spazio per rientrare, ma il conducente non lo ha fatto. Non posso ovviamente sapere il motivo, se per un malore oppure un improvviso colpo di sonno o per un problema tecnico o di altro genere come un errore di valutazione degli spazi. Quando mi sono reso conto che non ritornava nella sua corsia, oltre a frenare mi sono spostato il più possibile sulla destra per evitare lo scontro, rischiando di uscire fuori strada. Nonostante questo il veicolo mi ha colpito. Un urto fortissimo. Il Q ubo è finito sull’altra corsia. Io sono rimasto sotto choc. È stato il collega che mi seguiva, di un’altra azienda, a chiamare i soccorsi immediatamente » .

Pezzi di veicolo ovunque