PADOVA - L'avvocatura padovana piange due autorevoli esponenti. Nell'arco di poche ore la malattia si è portata via il penalista Paolo Marson, 62 anni, e la collega civilista Chiara Schiavinato, di 64. Costernato il presidente dell'Ordine Leonardo Arnau: «Paolo era un collega preparato e scrupoloso - queste le sue parole - un grande professionista che brillava per serietà e competenza. Mi piace ricordare come l'aveva etichettato uno dei principi del foro, l'avvocato Franco Antonelli. Lui aveva soprannominato Marson Sapiensa perché Paolo era in grado di sciorinare qualsiasi sentenza della Cassazione. A Chiara mi legava un rapporto di grande amicizia - prosegue Arnau - la notizia mi rattrista molto. Era una collega seria, preparata, appassionata, che ha illustrato la nostra professione nei molti anni in cui l'ha esercitata. Ci lascia una persona buona e leale, di cui sentiremo la mancanza».



IL RITRATTO

Alpino di origini bellunesi, Marson era uno sportivo a tutto tondo. Amava spostarsi in sella alla sua bicicletta ed era un esperto podista. Si è cimentato in tantissime maratone e prediligeva la corsa in salita, tanto da iscriversi al Galzignano Trail Friends, di cui era un appassionato sostenitore, assieme alla socia e collega di studio Alessandra Milani. La notizia della sua malattia è rimasta a lungo avvolta in uno stretto riserbo. Solo di recente è stata notata la sua assenza in aula per un legittimo impedimento provocato da una grave patologia. Marson è stato stroncato da un male incurabile nel breve volgere di quattro mesi. La terribile scoperta risale al dicembre scorso. Paolo ha provato ad affrontare tutte le cure possibili ma l'evoluzione della malattia non gli ha dato scampo. Da un paio di settimane era ricoverato allo Iov dove i suoi occhi si sono chiusi per sempre ieri mattina. «Non potrò mai dimenticarlo - dice la collega Paola Porzio - a lui devo l'inizio della mia carriera. Era il maggio 93 quando ho iniziato la pratica nel suo studio. Paolo era un uomo scrupoloso, studioso, rispettoso e corretto. Amava il suo lavoro e trasmetteva questo amore per la professione a chi lo circondava». Marson lascia la moglie Marina e i figli Maddalena e Giovanni. Non si conosce ancora la data dei funerali.



GIURISTA

Chiara Schiavinato aveva già dovuto lottare in passato con la malattia. Sembrava averla superata tanto da poter riprendere l'attività professionale. Poi l'improvvisa ricaduta ha peggiorato le sue condizioni di salute fino al decesso, avvenuto l'altra sera. Avvocato civilista, era iscritta al gruppo dei Giuristi Democratici. Chiara aveva ricoperto importanti incarichi per conto dell'avvocatura padovana. Tra il 2015 e il 2018 era stata presidente del comitato Pari Opportunità dell'Ordine.

Impegnata nel sociale e in campo culturale, era stata tra i promotori della rassegna letteraria Il libro nel bicchiere. Ha voluto ricordarla con un pizzico di commozione anche l'ex presidente dell'Ordine Francesco Rossi: «Dobbiamo essere tutti grati a Chiara per il suo costante impegno a favore dell'avvocatura, in particolare quale presidente del comitato Pari Opportunità. Era una persona di un'umanità straordinaria, che viveva il suo impegno con grande passione. Non la dimenticheremo». Chiara Schiavinato lascia il figlio Giulio. I funerali dovrebbero svolgersi nella chiesa di Sant'Alberto Magno, in città.