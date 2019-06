Muore la contessa amante dei gatti, i familiari presentano un esposto

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA -. Sono i due titoli che portava con grande orgoglio, nobildonna molto conosciuta tra. La sua era una vita caratterizzata da alte frequentazioni, ville pregiate e un amore spasmodico per gli animali, ma ora sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta. La contessa padovana è mancata a 87 anni lo scorso 28 aprile all’e i familiari hanno presentato un esposto in Procura per un presunto caso di malasanità.