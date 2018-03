di P.T.

TRIVIGNANO UDINESE e PADOVA - La Procura diha chiesto ildiper ladella piccola Natalia Merlo di. Il direttore dellapediatrica deve rispondere di. "Sotto accusa" l'intervento sulla bimba affetta da una. Per i magistrati il medico "avrebbe commesso unanell'operazione al cuoricino della bimba" utilizzando un segmento di vena autologa troppo ridotto e causando, dopo un'di tre mesi, il decesso della piccolissima paziente, di 6 mesi, avvenuto il 26 settembre 2016.La bimba era venuta alla luce ildi quell'anno nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Udine, con due altri gemellini, i primogeniti di mamma Jenny e papà Alessandro, di Trivignano Udinese, nati con cesareo alla trentacinquesima settimana.. Natalia era la più piccola e pesava un chilogrammo e 677 grammi; cresceva regolarmente, un chilo al mese. Tutto procedeva nel migliore dei modi ma nel corso di uno dei periodici controlli alla neonata fu riscontrato un problema cardiaco.D'accordo coi familiari, data la fama del centro di Padova per le patologie cardiache, da Udine furono contattati i cardiologi e i cardiochirurgi pediatrici patavini che, dopo vari accertamenti e consulti, hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico.La famiglia è seguita dallo studio dalla società, specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini.