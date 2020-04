CADONEGHE - Addio a Maria, detta “Tea”. Una morte improvvisa, inaspettata e piena di domande. Maria Martin, che avrebbe compiuto 77 anni domenica, è morta sabato in ospedale a Padova per le conseguenze di un tumore che ormai le aveva invaso il corpo, ma di cui la donna non aveva fatto parola con nessuno, nemmeno alla famiglia.

«Quando la dottoressa dell’ospedale mi ha detto che aveva un tumore è stato come prendere un pugno in mezzo al petto - racconta in lacrime il figlio Pierandrea Marzola, titolare di EmmeSport a Cadoneghe -. Soffriva da tempo di dolori al ginocchio e di cervicali, ma ho sempre pensato fosse un disturbo legato all’età anche perché lei stessa diceva di stare bene. Il negozio in queste settimane è chiuso e mia mamma ne ha approfittato per fare delle pulizie in casa e sistemare. Venerdì mi ha accompagnato in macchina da un cliente e guidava lei l’auto perché, dolori a parte, diceva di sentirsi comunque bene. Sabato mattina, però, ho notato che faticava a respirare e l’ho convinta a fatica ad andare al pronto soccorso perché non voleva e diceva che doveva solo riposarsi un po’. Per strada si è aggravata ed è stata ricoverata in codice rosso».

Dopo qualche minuto una dottoressa ha chiamato il figlio “rimproverandolo” di non averla informata sulle condizioni della madre.

«Quale situazione? Non capisco a cosa si riferisce le ho risposto - dice ancora Pierandrea -. Allora il medico mi ha detto che mia madre aveva metastasi su tutto il torace, polmoni, ed un bozzo di 15 centimetri, un carciofo come l’ha definito, che le usciva dal seno. Giuro che per un secondo ho visto tutto nero».



IL CEDIMENTO

Vista la gravità i medici hanno provato a operarla, ma il grande cuore di Maria si è fermato ed è morta. «Finché era in ospedale mia mamma parlava con i medici e continuava a dire che stava bene e che voleva andare a casa - continua il figlio -. Ci hanno detto che il tumore c’era almeno da 4 o 5 anni. Non ci potevo credere. Neanche il suo medico di base sapeva nulla. Mia mamma si è tenuta tutto dentro e non so per quale motivo, forse per non darci preoccupazioni. In casa ho trovato decine di scatole di antidolorifici quindi stava male, ma non ne ha mai fatto parola con nessuno. Sono devastato perché oltre al dolore della sua morte, soffro perché non ho potuto fare nulla per aiutarla».

Tutti in paese conoscono Tea e la famiglia Marzola: la donna era l’anima del negozio di moto che aveva aperto con il marito Giuseppe nel 1986, due anni dopo la morte improvvisa nel sonno della primogenita Verena a soli 17 anni.



