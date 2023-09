PIOVE DI SACCO - Lutto nel mondo ambientalista e associativo della Saccisica: è deceduta, venerdì scorso, solennità della Natività di Maria, a soli 53 anni, Nadia Tessaro, impegnata da circa un ventennio nel circolo di Legambiente Piove, l’associazione che promuove la tutela del territorio, di cui è stata anche presidente, uno dei più attivi e vivaci. Precedentemente Nadia Tessaro era stata attiva nel CTG, il centro turistico giovanile, che a Piove di Sacco ha una storica sede ed opera con numerose iniziative di carattere culturale e ricreativo.

Appartenente ad una storica famiglia del capoluogo, Nadia Tessaro viveva con il padre Vito e la sorella Alessandra, era dipendente di una nota ditta di cablaggi con sede a Cantarana, nel Cavarzerano.

IL CALVARIO

La donna aveva scoperto di essere affetta da una grave malattia meno di un anno fa e si è subito sottoposta alle cure suggerite dai sanitari, continuando a vivere una vita normale, per quanto è possibile quando si contrae un male che fin dall’inizio dà poche possibilità di guarire. Ciò nonostante, Nadia anche durante la malattia non ha mai fatto pesare le condizioni di salute ai suoi cari e ha preferito vivere in maniera riservata, tanto che la sua morte ha creato sconcerto, stupore e dolore tra i soci di Legambiente.



«Gli amici del circolo di Legambiente di Piove di Sacco manifestano incredulità e dolore per la prematura scomparsa di Nadia, che per lunghi anni ha svolto attività di volontariato nella nostra associazione rivestendone, per un periodo, anche la carica di presidente del circolo», ricorda a nome dell’associazione il presidente attuale Maurizio Savioli, che aggiunge: « Nadia ha lasciato dei solchi importanti e profondi in questo nostro circolo e siamo certi che da questi nasceranno nuovi frutti». Una sensibilità particolare rivolta al prossimo e al territorio piovese, che ha improntato tutta la vita di Nadia Tessaro, tanto che i familiari, interpretando fino in fondo il pensiero della loro congiunta, hanno deciso di chiedere di devolvere in opere di bene eventuali somme destinate ad un omaggio floreale in memoria della sfortunata 53enne piovese durante il funerale, attraverso contenitori posti all’ingresso della chiesa. L’ultimo saluto a Nadia Tessaro sarà dato domani alle 10.30 nel Santuario della Madonna delle Grazie, mentre questa sera alle 19.30, in Duomo, sarà recitato il rosario in suffragio della defunta.