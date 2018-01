Choc nel Pd: Giselda muore a 49 anni. Era la moglie dell'onorevole Naccarato

di Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - «Ha combattuto fino alla fine, con lucidità e coraggio, sapendo quello che aveva». Noi tutti siamo pendolari tra la vita e la morte ma quando si tocca la fine della propria moglie, a, è come se mancasse l'appiglio in parete. Ieri, che da due anni lottava contro un male che non perdona, il tumore al pancreas, seguita con grande cura negli ospedali di Verona, Piove di Sacco e Sant'Antonio.Eppure nella sua voce non c'era sconfitta, ma la consapevolezza di averla accompagnata fin dove c'era la possibilità di muoversi e guardarsi negli occhi. Quasi nessuno sapeva, è una caratteristica di famiglia, la riservatezza. Condivisa con i due figli, Remo 17 anni e Paolo di 14, entrambi alle superiori. In un giorno in cui si schiude un avvio d'anno e si fanno propositi, loro dovranno farne uno di più alto: usare il sorriso della madre.Giselda era abruzzese, di Tocco da Casauria, un paesino ai piedi della Maiella. Era arrivata a Padova per seguire gli studi in Scienze Politiche. Laureata con 110 e lode mentre per pagarsi gli studi faceva la commessa alla libreria Draghi. Con Alessandro Naccarato li divorava una passione per la politica a sinistra. Lei militante prima nel Pds, poi nei Ds e nel Pd. E segretario di sezione. Si conoscono venticinque anni fa. Si sposano nel maggio del 1998. Officiò quel giorno Flavio Zanonato, in Comune. Oggi ricorda: «Giselda era malata da tempo e io e mia moglie ci informavamo costantemente sulle sue condizioni. La notizia della scomparsa ci ha addolorato tantissimo: io Lella e mio figlio Alessandro siamo molto legati alla famiglia di Naccarato»...