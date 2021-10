PADOVA - «Una persona semplice, deliziosa, si prodigava per tutti, persone e animali. Ha dato davvero tanto». Sono le parole di Jacopo Dondi sulla zia appena scomparsa, la marchesa Laura Dondi Dall'Orologio, 86 anni, da tutti conosciuta come la contessa.

«Domenica sera siamo rimaste a chiacchierare in giardino fino alle 19.30 aggiunge la cognata Adriana. Ci siamo alzate e una volta arrivate alla porta si è accasciata. Un arresto cardiaco ce...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati