Lutto in casa Diesel: si è spenta la mamma di Renzo Rosso /L'addio social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Grave lutto in casa della. Ieri nella sua abitazione di(Padova) si è spenta a 96 anni, la mamma di Renzo Rosso, patron dellae del, 63 anni in settembre, che l’ha salutata con unsui social. «Grazie per la vita. Grazie per un'educazione dei valori, dell'onestà, della lealtà, della positività. Grazie per la convinzione che le cose si possano sempre fare. Grazie per avermi insegnato ad amare e ad aiutare gli altri. Grazie per i nostri occhi azzurri. Grazie per tutto l'amore che hai dato. Ti amerò per sempre. Ciao mamma». Sulla macchina da cucire di mamma Fortunata all’età di 20 anni Renzo confezionò un paio di jeans, il primo capo che 3 anni dopo diede il via a Molvena a quello che da tempo è un impero mondiale della moda.Fortunata è rimasta vigile fino alla fine, accudita dai tre figli, oltre a Renzo, Gianna e Giuseppe, con il quale viveva, e si è spenta serenamente nella giornata di lunedì. I funerali saranno celebrati questa mattin, 22 agosto, nel Santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco alle 10, dal momento che la chiesa parrocchiale di Brugine è inagibile a causa di alcuni lavori. Ad officiare le esequie sarà Don Giovanni Brusegan, delegato vescovile per l'ecumenismo, che con Brugine e i suoi abitanti ha un rapporto speciale, dal momento che negli anni giovanili era cappellano festivo in paese.