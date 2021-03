Sandra, 49 anni, stroncata dal male a soli 2 mesi dalla morte del papà

MONSELICE - Andarsene a soli 49 anni, dopo aver lottato a lungo e con coraggio contro una malattia diventata troppo aggressiva. È il tragico destino toccato a Sandra Tresoldi, mancata lo scorso mercoledì ad appena due mesi e mezzo di distanza dalla morte dell’adorato papà Giacinto “Bruno”, di 78 anni.

La famiglia di Sandra viveva in via Coltre a Boara Polesine, ma lei aveva lasciato da tempo la provincia rodigina per trasferirsi nella città della Rocca con il marito Luca Brunello, titolare della ditta Idrotermica di via Trento e Trieste, situata a due passi dalla stazione ferroviaria, proprio a ridosso dell’ex passaggio a livello. La coppia abitava a qualche centinaia di metri, nel quartiere del Carmine, in via Pignara. «Sandra ce l’ho dentro, ce l’avrò dentro sempre. – dice addolorato il marito Luca – Ci siamo conosciuti tardi, quando eravamo già grandi per così dire, ma dopo non ci siamo più lasciati. Nel 2010 Sandra si è ammalata di melanoma. Ha combattuto strenuamente e ha vinto quella prima battaglia. Subito dopo ci siamo sposati. Non abbiamo avuto la fortuna di avere figli, ma eravamo felici. Sembrava andasse tutto bene, credevamo davvero di aver superato i brutti momenti, ma nel luglio scorso le cose sono precipitate. La malattia è tornata, più forte, tanto che da subito ho capito che non c’erano più speranze».

IL RICOVERO

Nell’ultimo periodo Sandra era stata ricoverata in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ma anche in quei momenti difficili non ha mai perso la tenacia e il coraggio per combattere contro la malattia. Il 5 gennaio scorso una nuova prova per la famiglia: si è spento a 78 anni il padre della 49enne, Giacinto detto Bruno. Una notizia che ha gettato nello sconforto la stessa Sandra, la mamma Ombretta e le sorelle di Sandra, Monica e Sabrina, provate duramente dalla perdita di quella che, non solo a paroel, era per loro una figura di riferimento e ovviamente uno degli affetti più stretti. Appena poche settimane più tardi anche Sandra si è arresa, ha smesso di lottare. Ha lasciato una grande vuoto nel cuore di chi le ha voluto bene.

«Mia moglie era una persona limpida, buona e sempre sorridente. – racconta Luca – Eravamo sposati da sette anni e mezzo e abbiamo condiviso anche il posto di lavoro, perché Sandra aveva cominciato a lavorare come impiegata all’Idrotermica». Il ritratto di una persona genuina, dolce, riservata e sempre gentile con tutti emerge anche dai ricordi dei vicini di casa e di tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare questa sfortunata 49enne. Nei messaggi di cordoglio lasciati ai congiunti di Sandra, viene ricordato il suo impegno nella Croce Verde di Padova e il suo precedente impiego all’Iper 13 di Rovigo. La comunità monselicense si è stretta attorno al marito Luca, così come quella rodigina ha espresso vicinanza alla famiglia Tresoldi, duramente colpita dai due lutti tanto ravvicinati quanto devastanti. Il funerale di Sandra sarà celebrato sabato mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale del Carmine. La famiglia chiede di devolvere eventuali offerte al progetto Alambicco Anffas Conselve.