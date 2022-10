TRIBANO - Grande commozione in tutto il Conselvano e nel Monselicense per la morte a soli 50 anni, di Catia Pistore Tresin, deceduta, a causa di una grave malattia. La donna è molto conosciuta perché con il marito gestiva una attività di commercio ambulante di abbigliamento per bambini e ragazzi presente in parecchi mercati del territorio. Catia ha scoperto di aver contratto una grave malattia meno di un anno fa, sottoponendosi ad alcuni esami. I medici le hanno suggerito anche un intervento chirurgico, che purtroppo però non ha avuto gli esiti sperati e una recidiva del male le è stata purtroppo fatale. È stata curata fino all’ultimo nella sua abitazione di Tribano dal marito Luca e dalle figlie Angela e Camilla.

« Una vera guerriera »

Tanti i ricordi, tra questi quello del sindaco Massimo Cavazzana, amico di famiglia: «Penso a Catia e un fiume di ricordi mi attraversano la mente: le molteplici esperienze fatte insieme alle nostre ragazze, il suo splendido dolce carattere, ponderato, attento, semplice, generoso. Una madre davvero speciale che proprio per le sue ragazze ha combattuto, in silenzio, senza alcun lamento, proprio come una vera guerriera. La sua perseveranza e la sua bontà d’animo non costruita ci insegnano molto. Grazie Catia per la Tua testimonianza di vita fatta di bontà, umiltà, discrezione, speranza e tanto amore».

Il funerale

Non nasconde la sua commozione il parroco don Andrea Tieto: «Sono confuso, ma di Catia posso dire che era così dolce che sapeva tirare fuori il buono da ognuna delle persone che incontrava. Parlare di dolcezza e bontà può forse sembrare stucchevole, ma non lo è pensando a come era Catia Pistore», aggiunge il sacerdote. Da Monselice dove Catia e Luca erano sempre presenti al mercato settimanale del lunedì una ulteriore testimonianza: “La comunità della Rocca piange un’altra giovane ragazza, Catia Pistore”, scrive Carla Pulze sul profilo social cittadino: «Molti di noi la ricordano bene perché gestiva da tanti anni un banco di abbigliamento per bimbi al mercato in città. Catia era davvero una ragazza speciale, sempre educata gentile, sorridente, un dolore immenso per tutti». Accenti analoghi anche da Bagnoli dove Catia e Luca erano presenti al mercato del giovedì: alcuni fanno notare che la donna e il marito hanno vestito generazioni di bimbi e ragazzi della Bassa padovana. Le esequie nella chiesa arcipretale di Tribano oggi alle 16.