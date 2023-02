VIGODARZERE - Lutto nella comunità di Vigodarzere: è morta Adriana Savio, mamma dell'ex vicesindaco Enrico Pavanetto, militante di Fratelli d'Italia. Per anni aveva gestito con il marito e l'altro figlio Alessandro la tabaccheria a Pontevigodarzere. Quarant'anni fa aveva sconfitto il linfoma di hodgkin, ma negli ultimi anni, gli effetti delle pesanti cure e terapie avevano debilitato il suo fisico. Adriana è morta domenica scorsa dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Padova per l'aggravarsi di alcun problemi polmonari.

L'impegno per il sociale e la famiglia

La donna, così come tutta la sua famiglia, era molto nota a Vigodarzere per il suo impegno sociale. Anni addietro aveva accolto in casa un ragazzino in affido che si era legato molto più alla famiglia. Il suo nome è legato a quello del figlio Enrico, da sempre impegnato in politica: è stato vicesindaco di Vigodarzere durante l'amministrazione di Zanovello, assessore provinciale alla sicurezza per sette anni; ed è stato anche presidente di circoscrizione Padova Nord.

«Mia mamma era una donna buona, dedita alla famiglia. Aveva un amore innato per i fiori, le piante e la natura. Una passione che condivideva con il papà. I miei genitori erano una coppia invidiabile, sempre uniti e sempre innamorati. Il papà è morto nel 2004 e lei ha cercato di andare avanti da sola ed è stata fantastica. Poi, però, gli effetti delle terapie fatte 40 anni fa, quando aveva 33 anni, alla fine le hanno presentato il conto. È stata un grande esempio per come ha saputo superare tutte le difficoltà e i dolori con una forza incredibile, ma stavolta era troppo stanca e ha deciso che era il momento di raggiungere il papà, ed è là che lo aspetta per continuare quello che si erano promessi: insieme per sempre. Ora lascia una casa vuota». L'ultimo saluto ad Adriana, che lascia anche quattro nipoti ed un quinto in arrivo, viene celebrato questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Vigodarzere.