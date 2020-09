PADOVA - «Ciao Monica, sei nei nostri cuori». È con grande commozione che il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale non docente del sesto istituto comprensivo di Padova hanno dato l’addio a Monica Muriago Ceccato, maestra e mamma dal sorriso radioso, l’impegno entusiasta nell’insegnamento, il vigoroso attaccamento ai suoi studenti ai quali trasmetteva, giorno dopo giorno, l’amore per la conoscenza. «Siamo tutti molto addolorati perchè la nostra Monica Muriago ci ha lasciati. Nei nostri cuori c’è tanta tristezza per la perdita di una maestra straordinaria - raccontano i colleghi - che ha ricoperto incarichi importanti nel nostro istituto e che è stata per anni il punto di riferimento di tutti nella scuola primaria Davila. In modo instancabile ha sempre lavorato con professionalità e determinazione donando le sue energie per organizzare al meglio ogni cosa nella sua adorata scuola regalando tanto, ogni giorno, a tutti».



Cinquantasei anni, laureata in Lettere, la maestra Monica era molto conosciuta in zona Torre nel quartiere n. 3 Brenta - Venezia, dove sorge il plesso Davila e dove, per molti anni, ha insegnato matematica e scienze. Un rione multietnico dove anche la composizione sociale e culturale della popolazione scolastica è un piccolo mondo, raccolto attorno a una cattedra. Un universo dell’apprendimento abitato da alunni che si trovano a crescere in ambienti familiari costruttivi e arricchenti, mentre altri vivono in contesti meno stimolanti. A tutti maestra Monica, con lo sguardo radioso dietro gli occhiali, trasmetteva la sua carica di energia, la voglia di apprendere, per diventare piano piano grandi non solo fisicamente ma soprattutto culturalmente.

«Siamo vicini alla famiglia, che abbracciamo, per condividere il dolore che tutti noi proviamo», dicono i colleghi, unitamente agli studenti e alle loro famiglie che tanto la stimavano e che ora non nascondono la mestizia per un addio così prematuro, avvenuto proprio in contemporanea con l’avvio di questo anno scolastico sui generis. Monica Muriago Ceccato lascia il marito Andrea, le figlie Federica e Lucia, la mamma Anna Maria. I funerali avranno luogo mercoledì alle ore 10.30 nel Santuario dell’Arcella. Alle esequie parteciperà una rappresentanza scolastica. Per volere della famiglia, non sono graditi fiori, piuttosto offerte all’Istituto Oncologico Veneto, l’Ospedale Busonera di via Gattamelata a Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA