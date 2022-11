BORGORICCO - «Ringrazio Dio di avere avuto l'opportunità di condividere un percorso con una persona unica». Così Omar Chiarello ricorda la moglie, Lorella Gallo, 52 anni, prematuramente scomparsa sabato scorso dopo una lunga malattia. Sgomento e sconforto in paese dove Lorella era molto conosciuta per la sua attività di volontariato in parrocchia e per il suo impegno civico. Oltre al marito Omar lascia la mamma Graziella, il papà Carlo e il fratello Alberto.

La malattia

Erano quattro anni che combatteva una dura battaglia ma nessuno l'ha mai vista perdere per un attimo il sorriso, la solarità, il suo grande amore per la vita e per gli altri. «Nonostante tutto e nonostante il momento lei dava sempre supporto e sostegno alle persone bisognose e ammalate - ricorda il marito Omar - Era disponibile con tutti e infondeva coraggio anche a chi stava meglio di lei». Omar e Lorella erano sposati da 18 anni ma si erano conosciuti giovanissimi, 24 anni fa all'interno del gruppo di volontari Amici della Biblioteca nel quale, entrambi, hanno prestato servizio per diversi anni. Una coppia profondamente unita, legata da passioni comuni e da un amore che non ha mai subito crisi in tanti anni. Entrambi estimatori della montagna, Lorella amava praticare trekking e snowboard e seguiva assiduamente il motorsport e la Formula Uno. La coppia non ha avuto figli ma è come se ne avessero avuti molti. Lorella, molto affezionata ai due nipoti, amava stare con le persone e in particolare con i bambini e i ragazzi. Per oltre trent'anni è stata catechista svolgendo questo ruolo con grande amore e passione. A maggio aveva accompagnato l'ultimo gruppo di bambini ai Sacramenti e poi si era ritirata a causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche.

Anche la sua professione l'aveva portata a contatto con i ragazzi. Era impiegata amministrativa all'Istituto Romano Bruni di Padova. Era assunta in orario part time ma la passione che metteva nel lavoro non le ha mai fatto guardare l'orologio per chiudere la giornata lavorativa. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane. Era accudita a casa dal marito che si è preso cura di lei con amore e devozione, fino all'ultimo giorno. Sabato mattina insieme si sono recati alla Mandria dove Lorella doveva essere ricoverata. Dopo due ore dall'ingresso, l'ultimo battito, l'ultimo respiro. Vicino a lei, il suo Omar e l'amore che da 24 anni li univa. Le esequie saranno celebrate domani alle 15.30 nella chiesa di Borgoricco.