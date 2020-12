CITTADELLA - Il cuore di Rossana Pivaro, 49 anni, si è fermato improvvisamente nel primo pomeriggio di lunedì, lasciando nello sconforto e nell'incredulità la mamma Franca, il fratello e le tante persone di Borgo Treviso, a Cittadella, dove viveva. E proprio con un cuore di colore verde, il colore preferito da Rossana, che una trentina di negozianti del Borgo, hanno voluto dare il loro saluto e segno vero e profondo di partecipazione all'inaspettato lutto che ha portato via Rossana per sempre. Sulle vetrine, da ieri mattina, ecco affissi dei cuori con al cento la scritta: Rossana, il tuo sorriso sempre con noi. «Rossana era una persona solare, sempre sorridente - spiega l'estetista Eleonora Caruso che ha ideato e stampato i vari cuori distribuendoli ai negozi -. Ogni giorno passava a salutarci, mai sentita lamentarsi una volta. Non si dimenticava mai del compleanno di nessuno. Una vita scandita da tempi precisi, tutti le volevamo bene e così con un po' del suo sorriso, pur in un momento di grandissimo dolore, vogliamo ricordarla. E' quello che lei avrebbe desiderato».

Un segno semplice, ma concreto e genuino che la famiglia ha apprezzato. «Li ringrazio per questo pensiero - dice il fratello di Rossana - siamo sconvolti, capiteci», le poche parole di un dolore vissuto in modo composto e riservato e che deve essere ancora elaborato. Tutto si è svolto veramente in pochi attimi ed inaspettatamente. Alle 14 di lunedì, nella sua abitazione, il malore, forse un infarto. Dal vicino pronto soccorso un'unità mobile di rianimazione. L'opera dei sanitari e poi purtroppo il più nulla da fare. «Per noi era come una sorella - raccontano le titolari del Caffè Treviso - Lunedì era passata verso mezzogiorno, puntuale per il suo caffè. Tutto come sempre, si è parlato del più e del meno, non aveva nulla di diverso da altri giorni, non stava di certo male. Abbiamo visto l'ambulanza, più tardi abbiamo saputo, ma non ci crediamo ancora». La vita di Rossana non è stata semplice. A vent'anni un incidente gravissimo. E' rimasta in coma per tre mesi. Giovanissima, ha perso il papà sempre a causa di un incidente stradale. Ha dovuto affrontare vari interventi chirurgici. Nonostante tutto questo ha sempre cercato il lato solare della vita. L'ultimo saluto giovedì alle 9,30 nel Duomo di Cittadella. Rimarranno sulle vetrine quei cuori a ricordo di Rossana, ma soprattutto rimarrà lei nei cuori delle persone che hanno condiviso momenti di quotidianità, semplici, ma veri, e sempre con il sorriso.

