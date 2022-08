BORGORICCO - Se n'è andata sabato, all'ospedale di Camposampiero, Francesca Concolato, 78 anni, fondatrice della storica azienda Baby Idea, specializzata nella produzione e nella vendita di articoli per la prima infanzia. Era ricoverata nel reparto geriatrico di lungo degenza dallo scorso 24 luglio. Da poco tempo le era stata diagnosticata una malattia oncologica già in fase avanzata che si è aggravata in pochissimo tempo. Si è spenta sabato, a mezzogiorno, circondata dall'affetto dei suoi cari: il figlio Fabio Emanuele, la nuora Lucia, gli amatissimi nipoti Marco, Denise ed Alessandro, la sorella Giovanna e il cognato Gianni. Sgomento in paese dove Francesca era una donna molto conosciuta, amata e stimata. Caratterialmente solare e socievole con tutti, era sempre pronta ad aiutare la sua comunità donando tessuti o materiali laddove ce ne fosse bisogno.



Vedova da diversi anni, sei anni fa si era ritrovata ad affrontare il peggiore dei lutti per una mamma, la morte improvvisa e prematura del figlio Mauro di appena 50 anni. «Era una donna con una grande grinta ricorda commosso il figlio Fabio Emanuele E' sempre stata guidata dalla voglia di raggiungere i suoi obiettivi, da un grande spirito di perseveranza. Ha fondato la sua attività da sola e l'ha sempre guidata con determinazione». Anche i dipendenti la ricordano come una grande appassionata del suo lavoro e ieri hanno voluto onorarla restando in azienda a portare avanti quell'attività che Francesca aveva creato con tanti sacrifici. Era partita all'inizio degli anni 70 con un laboratorio di manifattura tessile a Villanova. Negli anni, assieme ai due figli, ha diversificato e ampliato la produzione. Nel 1986 aveva acquistato casa a Borgoricco con annesso il laboratorio di produzione al quale ha affiancato, qualche anno dopo, un negozio di vendita al dettaglio nel settore dei prodotti per la prima infanzia. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10 nella chiesa di Borgoricco.

Monia Pasqualetto