Morta il giudice Lucia Martinez, lascia il marito notaio e una figlia

PADOVA - Lutto ieri, anche al Tribunale di Padova , per la scomparsa del giudice Lucia Martinez di 50 anni. Malata da un paio d’anni lascia la figlia Gaia di 8 anni e il marito Carlo Martucci, notaio con uno studio in città e uno a Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Il funerale sarà celebrato sabato al Duomo, il giudice con la famiglia viveva in centro storico. Nata a Napoli, nel capoluogo partenopeo ha frequentato il liceo classico Umberto I, per poi iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. È stata per almeno una decina di anni giudice civile del Tribunale di Padova. Quindi è stata trasferita come consigliere alla Corte d’Appello di Brescia. Fino a quando è sopraggiunta la malattia, e per curarsi a casa e stare vicino alla sua famiglia è stata trasferita alla Corte d’Appello di Venezia. Tutta la descrivono come una donna squisita, molto gentile e sempre elegante. Fino a quando la terribile patologia che l’ha colpita gli ha permesso di stare in forze, ha proseguito nel suo lavoro. Combattiva, ha cercato fino all’ultimo di combattere la malattia che l’ha uccisa in poco meno di due anni alla sola età di 50 anni.

Ultimo aggiornamento: 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA