PADOVA - Non ce l’ha fatta la fisiatra padovana Daniela Primon, 65 anni, rimasta coinvolta in un grave incidente in autostrada nel Bolognese sabato scorso. Cordoglio da parte della Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa, che si esprime così: «Abbiamo fortemente sperato che la nostra cara collega, Daniela Primon, potesse riprendersi dai traumi riportati a seguito dell’incidente motociclistico nel quale è rimasta coinvolta la scorsa settimana. Purtroppo invece, abbiamo avuto comunicazione da parte della famiglia che oggi Daniela non ce l’ha fatta. Come tutti ricordano, Daniela ha ricoperto per 2 mandati la carica di Segretario regionale Veneto. E’ stata Direttore del dipartimento strutturale di riabilitazione aulss 15 alta padovana. Punto di riferimento regionale per la rieducazione del piano perineale. Con il suo amore per la nostra disciplina, ha continuato ad essere un membro attivo e attento della nostra Società scientifica. Noi tutti colleghi, insieme con la Segreteria veneta, la ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo al marito e a tutti i familiari in questo momento di grandissimo dolore».

L'incidente di Daniela Primon

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, sabato 1° ottobre attorno alle 11, la donna viaggiava in moto con il marito lungo l’A13 nei pressi di Altedo, quando avrebbe tamponato un’auto. Nell'impatto il suo corpo sarebbe rotolato sull'asfalto per decine di metri. Sin da subito le sue condizioni sono risultate gravi: giunta in ospedale in prognosi riservata è rimasta ricoverata per una settimana. Fino al tragico epilogo. Anche il marito sarebbe rimasto ferito, ma in modo meno grave.

Chi era



Medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitazione, la dottoressa Primon a partire dal 2017 ha lavorato in libera professione nella casa di cura città di Rovigo, come responsabile dell’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico. Inoltre, prestava servizio nel poliambulatorio progetto donna di Padova. Prima, dal 1999 al 2015, ha ricoperto il ruolo di primario dell’unità operativa di medicina fisica e riabilitazione aulss 15 alta padovana e, poi, dal 2015 al 2017 quello di direttore di dipartimento strutturale di riabilitazione aulss 15 alta padovana.