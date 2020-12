TREBASELEGHE - È morta in ospedale mentre era in corso il funerale del marito ucciso dal Coronavirus. Un altro lutto a Trebaseleghe provocato dal Covid-19. Ieri pomeriggio è deceduta Carolina Mogno, 80 anni. Era stata ricoverata a Camposampiero il 12 novembre dopo aver accusato i sintomi del virus.

A dare la straziante notizia è stato ieri il figlio Paolo Basso: «Ci ha colto un dolore doppio - ha detto - negli ultimi giorni sembrava che la mamma in ospedale stesse superando la crisi, ma poi si è nuovamente aggravata e mentre era in corso il funerale di mio papà Bruno, siamo stati informati che la mamma l’aveva raggiunto in Paradiso». La coppia di anziani vittima del Coronavirus viveva in un appartamento di via Ramo, nella frazione di Sant’Ambrogio, il figlio Paolo con la sua famiglia è sempre stato al loro fianco, abitando al piano rialzato della medesima palazzina.



IL GRAZIE AI MEDICI

Paolo Basso ha speso belle parole per ringraziare il personale medico che si è preso cura dei suoi genitori: «Nel drammatico momento che abbiamo attraversato, i sanitari che si sono occupati dei miei genitori sono stati fantastici - ha proseguito - hanno dato anima e cuore per tentare di salvarli, ma questo virus è un nemico veramente diabolico e in organismi non più giovani come questi trova il terreno più fertile per sviluppare la sua nocività e non lascia scampo. E' una consapevolezza che, nonostante avessimo sempre coltivato speranza, ci è stata fatta comprendere fin dal principio. In un momento così doloroso per me e i miei cari - ha concluso - ringrazio di cuore i miei genitori, che mi hanno fatto crescere con sani principi e soprattutto mi hanno avvicinato al mondo del volontariato. Donarsi agli altri è una gioia che non ha eguali. Farò in modo di portare avanti i loro insegnamenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA