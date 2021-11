PADOVA - Si è spenta ieri mattina all'età di 76 anni Carla Marchetto, storica segretaria dell'ordine degli avvocati. Carla per oltre trent'anni ha lavorato nella segreteria, accompagnando generazioni di legali. È andata in pensione nei primi anni duemila, per poi rientrare fino al 2008 come collaboratrice. Leonardo Arnau presidente dell'ordine degli avvocati: «Carla Marchetto ha rappresentato, per oltre trent'anni, un punto di riferimento per...

