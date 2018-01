Maddi scivola, Guido l'abbraccia e insieme precipitano per 300 metri

di Francesco Cavallaro

BELLUNO/ALBIGNASEGO - «Sebbene fosse più piccola di me, Maddi era come una sorella maggiore.. Come in quella foto appesa in taverna: sdentata e con il graffio di un gatto sul viso, ma sorridente. Proteggici da lassú. Ti voglio bene». Ieri pomeriggio, i l fratello di Maddalena (la 29enne morta domenica a seguito di una caduta sul monte Coppolo, vicino a passo Brocon, mentre stava ciaspolando col marito Guido Casarotto) , ha lasciato un messaggio commovente su. Le comunità di Albignasego, dove la ragazza ha abitato insieme ai genitori fino ad un anno e mezzo fa, e Maserà, papà Giorgio è il titolare della tabaccheria del centro commerciale Aliper, si stanno stringendo attorno alla famiglia.L'autorità giudiziaria non ha ancora dato il nulla osta per la sepoltura. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Tommaso di Albignasego da don Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. È stato lui ad unire in matrimonio il 17 settembre del 2016, proprio a Santa Giustina Maddalena e Guido. L'escursione sul monte Coppolo era il regalo che Maddalena aveva fatto a Guido in occasione del compleanno di quest'ultimo . «Suo marito ci ha spiegato che avevano completato la ciaspolata - racconta il padre di Maddalena -. Stavano rientrando quando». Lui se n'è accorto e. Sono precipitati assieme per trecento metri»...