PADOVA - La malattia, scoperta da poche settimane, se l'è portata via all'improvviso. E' morta a 46 anni Barbara Trivellato, noto avvocato del foro padovano, che ha lavorato per anni all'interno dell'ufficio Affari generali e legali dell'azienda ospedaliera.

Una perdita tragica e inaspettata, che ha lasciato nel dolore e nello sconforto i familiari, i colleghi, gli amici e tutti coloro che la conoscevano. Barbara Trivellato lascia il figlio Leonardo e il marito Marco Costamagna, con i quali viveva poco distante dal santuario di San Leopoldo Mandic a Padova.

«Ciao mamma - scrive il figlio sulla sua pagina social - non avrei mai pensato che potesse succedere. So che adesso sei in un posto migliore. Ti prometto che mi prenderò cura del papà come facevi tu. Sarà difficile non vederti più, ma so che ci sarai sempre nei nostri cuori, so che dall'alto mi proteggerai. Ti voglio bene».

Incredulo anche il fratello di Barbara, Massimo Trivellato. «Mai avrei pensato di trovarmi a lottare con una tragedia così grande, mai avrei pensato di dover essere io a salutarti per sempre - dichiara il fratello Massimo -. Da oggi non potrò più vederti, parlarti, abbracciarti. Ci hai lasciati con una velocità tale che non sembra sia possibile quello che è accaduto. Appena 18 giorni fa i sintomi, poi gli accertamenti in ospedale, ma era già troppo tardi. Avevi ancora così tante cose da fare, da dire, avevi ancora così tanta voglia di vivere. Non troverò mai una spiegazione, anche se forse sarebbe l'unica cosa che mi darebbe un po' di pace. Vola in paradiso sorellina mia e salutami mamma e papà». La ricordano con affetto anche il fratello Giorgio, le zie Maria Grazia e Antonella, e i parenti. Le condizioni dell'avvocato Trivellato sono precipitate nella notte di lunedì e martedì mattina è mancata. I funerali sono stati fissati per sabato alle 10.30 nella chiesa di Santa Croce a Padova.