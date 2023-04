Padova. Prende a morsi la mano di un carabiniere, 26enne arrestato

PADOVA - Due gli episodi nei quali sono rimasti feriti i carabinieri, entrambi avvenuti ieri, 20 aprile. Nel primo caso i militari dell'Arma sono intervenuti a Battaglia Terme per sedare una lite in famiglia, tra un 48enne e sua madre. A chiamarli sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida. L'uomo, animato dalla discussione, si è accanito contro i carabinieri tirando calci e pugni: è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella stessa giornata alcuni residenti di Correzzola hanno segnalato un 26enne nigeriano senza fissa dimora che si aggirava per le strade molto agitato. Quando i carabinieri sono arrivati il giovane ha morso la mano di uno dei militari che cercava di calmarlo. Anche lui è stato arrestato.