Colori e scenografie nuovi per "Memoria e luce", il monumento alle vittime delle Twin Towers

PADOVA - Cambia look con luci multicolori capaci di effetti scenografici il monumento alle vittime dell’11 settembre 2001 in occasione del 20° anniversario dell’attentato alle twin towers di New York. Rifatto completamente l’impianto di illuminazione del monumento “Memorial per il World Trade Center" alle Porte Contarine. Si tratta di uno dei pochi monumenti contemporanei della città, l'opera Memoria e Luce di Daniel Libeskind, architetto statunitense di origine polacca di fama internazionale, riconosciuto come uno tra i dodici più importanti architetti mondiali e già vincitore del concorso per la ricostruzione dell'area di Ground Zero a New York.

Il monumento "Memoria e Luce", unico in Europa, è stato concepito intorno ai resti contorti di una trave del World Trade Center, esposta al padiglione americano della Biennale di Venezia del 2002 e quindi donata dalla città di New York alla Regione Veneto. Si decise di realizzare per questo frammento una cornice capace di essere simbolo di valori universali e di inserirlo quindi in un grande monumento affidato ad un architetto di fama mondiale, da realizzare in un luogo di grande valore simbolico. La struttura si compone di una parete in vetro satinato, lunga 50 metri e con un'altezza variabile da 2 a 5 metri, che termina in un cuneo alto 17 metri, formato anch'esso da due pareti di vetro a forma di libro aperto. All'interno di una di queste due pareti è incastonato il frammento, lungo quasi sei metri, del World Trade Center.

L’impianto di illuminazione realizzato in occasione della realizzazione del monumento a causa di atti vandalici e per il normale deperimento necessitava di essere sostituito integralmente - si legge in una nota municipale -: l’illuminazione è indispensabile per la valorizzazione del monumento ma anche per rendere più sicura la zona, che attualmente essendo buia, diventa meta di persone poco raccomandabili.

Sostituiti tutti i proiettori esistenti con dei nuovi a Led a tecnologia Rgbw in grado di creare delle scenografie colorate, ad esempio la bandiera dell'Italia, sulle facciate della "torre". I lavori dell’importo complessivo di 50.000 euro si riferiscono alla rimozione dei fari esistenti, alla realizzazione dei nuovi basamenti in calcestruzzo per il fissaggio delle staffe di ancoraggio e la posa dei vari proiettori a Led. Tutto l’impianto potrà essere gestito da remoto per la scelta dei colori da proiettare oltre per programmare l’accensione e lo spegnimento secondo le norme sul risparmio energetico.