MONTEGROTTO TERME - “Montegrotto 2050”. Così è stato battezzato il vasto progetto di riassetto urbanistico della città termale redatto dallo studio di architettura Cappocchin su mandato della giunta comunale. Un piano di riqualificazione che ruota essenzialmente attorno al centro di Montegrotto ma che prevede la riconversione di altre importanti aree, come piazza Mercato, la zona a sud-est dell’hotel Tergesteo e il comprensorio dove attualmente sorge l’ex hotel Cristallo, destinato a breve all’abbattimento.



IL SINDACO

«Il fine è di dare a Montegrotto quel che oggi manca: ordine, armonia e coerenza - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - Puntiamo a farlo mediante un processo concertato con i privati che vogliano investire nel nostro territorio. Il piano è la guida, la regia pubblica, affinché abbiano una cornice di riferimento entro la quale presentare le loro proposte». Un obiettivo ambizioso per il quale viene fissata una linea temporale di parecchi anni.

LO STUDIO

Entrando nel dettaglio, il quadrante urbano più importante è quello che si svilupperà attorno a Piazza Roma, con l’intento di eliminare il traffico veicolare. Sono previsti nuovi spazi per attività commerciali collegate da un percorso coperto. L’attuale asse stradale primario diventerà un’area destinata principalmente al passaggio pedonale in cui comunque i veicoli potranno continuare a transitare, però a velocità ridotta: 10 chilometri all’ora in via Roma e 30 lungo viale Stazione. Questo per arrivare gradualmente a disincentivare l’uso dell’automobile, favorendo il trasferimento del traffico di attraversamento. Di fronte all’accesso principale al Duomo è inoltre prevista una grande scalinata per raggiungere la chiesa direttamente da via Claudiana.



PIAZZA MERCATO

Anche Piazza Mercato sarà oggetto di una profonda trasformazione, con i percorsi pedonali trasformati in viali commerciali per ospitare mercati all’aperto ed eventi pubblici. Nella zona nord-ovest è stato inserito un lotto residenziale. Venendo all’area sud-est rispetto all’hotel Tergesteo, attualmente in disuso, sorgeranno tracciati ciclo-pedonali nel verde e verranno costruiti alcuni edifici. L’intervento comprenderà anche la creazione di un giardino attrezzato e di una palestra nell’area di pertinenza della scuola media Vivaldi che potrà essere utilizzata anche da fruitori esterni. Infine, come da tempo anticipato, nella zona dove sorge l’ex albergo Cristallo, porta di accesso a Montegrotto da Padova, si procederà con la demolizione della struttura per realizzare al suo posto un nuovo supermercato.

Un’operazione collegata al ridisegno della viabilità, con la nascita di una grande rotatoria che andrà a sostituire le due attualmente presenti fra Corso Terme, la strada Romana Aponense, via Roma e via Caposeda. In previsione anche un parco pubblico, un’area attrezzata per lo sport e una pista per skateboard. Nascerà inoltre un parcheggio scambiatore decentrato rispetto all’asse principale e accessibile da via Caposeda in funzione di alleggerimento del traffico nei punti centrali.



L’ASSESSORE

«Montegrotto 2050 servirà per trasformare passo dopo passo un luogo ora privo di carattere e attrattiva in un vero centro cittadino a misura di residente e turista, a partire dalla mobilità – interviene l’assessore alla rigenerazione urbanistica Luca Fanton - Stiamo quantificando il costo delle opere per programmarne la copertura finanziaria annuale. Questo piano è una cosa concreta».