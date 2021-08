Incidente in montagna: inciampa su una radice e sbatte il volto a terra

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Attorno alle 19 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova per una escursionista caduta lungo il sentiero del Monte Ceva. La donna, che stava camminando da sola, era inciampata su una radice, perdendo l'equilibrio, sbattendo il volto a terra e mettendo male una mano. Risaliti al luogo dell'incidente, grazie alla posizione inviata tramite Whatsapp dalla stessa infortunata, otto soccorritori, tra i quali due infermiere la hanno raggiunta prestandole le prime cure e medicandola per un probabile trauma al volto e al polso. Dopo averla accompagnata per un tratto a piedi, la squadra ha preferito caricare A.P., 66 anni, di Galzignano (Padova), in barella per trasportarla fino alla fine del sentiero ed affidarla all'ambulanza.