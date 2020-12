​Montegrotto. Telelaser, in 30 giorni 210 sanzioni per eccesso di velocità

MONTEGROTTO - Oltre duecento sanzioni per eccesso di velocità registrate dal telelaser in un solo mese. E' questo il dato principale del bilancio dell'attività semestrale della Polizia locale sampietrina illustrato dal sindaco Riccardo Mortandello nel corso dell'ultimo consiglio comunale. In poco più di trenta giorni, da metà novembre ad oggi, per l'esattezza sono state elevate 210 contravvenzioni. «L'obiettivo - ha sottolineato il primo cittadino - non è tanto quello di fare cassa con le multe, quanto piuttosto quello di far sapere ai cittadini che il territorio è presidiato ed è necessario che tutti rispettino sempre i limiti imposti dal Codice della strada, per la sicurezza di sé stessi degli altri».

L'attività esterna dei vigili urbani sampietrini è stata nella maggior parte dei casi incentrata sul presidio del territorio, tenuto costantemente sotto controllo, con un'attenzione particolare, quest'anno, ai luoghi di aggregazione come parchi pubblici e piazze allo scopo di far rispettare le normative anti-Covid che vietano gli assembramenti. In questi casi, l'osservanza delle disposizioni è stata pressoché totale, dal momento che la Municipale sampietrina non è andata oltre qualche ammonizione. Ma nessuna contravvenzione è stata elevata. «In generale ha commentato la comandante Cristina Moro - abbiamo verificato una grande attenzione verso le misure contenute negli ultimi Dpcm. La Polizia Locale ha rilevato un atteggiamento molto coscienzioso da parte dei sampietrini».

Se tutto è andato per il meglio sul fronte dei controlli, l'emergenza Coronavirus ha sottoposto chi operava al centralino del comando a veri e propri tour del force. «Il susseguirsi di provvedimenti - ha infatti puntualizzato l'ufficiale - ha ingenerato nella popolazione uno stato di confusione. Ogni giorno continuano ad arrivare decine di telefonate per chiedere informazioni e chiarimenti sulle normative, telefonate che sono diventate ancora più numerose nel periodo pre-natalizio». Su altri fronti della sicurezza e dell'ordine pubblico, sono stati sottoposti a sistematici controlli centri giovanili, patronati, parchi e biblioteche per prevenire forme di bullismo e reati minori. Sono state accertate sette violazioni per abbandono di rifiuti o per scorretta effettuazione della raccolta differenziata e si è proceduto alla bonifica di numerosi cortili in stato di abbandono. Notificati inoltre una dozzina di provvedimenti sanzionatori per mancata pulizia di aree private, accensione di fuochi, randagismo e rumori molesti.



