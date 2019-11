La lite alla discoteca Casablanca finisce a bottigliate in testa

di Eugenio Garzotto

MONTEGROTTO - Qualche sguardo ammiccante non gradito, oppure una parola di troppo fraintesa sarebbero all’origine dell’acceso diverbio scoppiato l’altra notte, attorno alle 2, all’interno della discoteca “Casablanca” di via Vivaldi a Montegrotto. Una lite interrotta dall’arrivo dei carabinieri della stazione locale, avvertiti mentre erano impegnati in un’attività perlustrativa, che hanno avuto il loro daffare per calmare i protagonisti della vicenda: un cittadino tunisino e una ragazza italiana, arrivate al locale con due diversi gruppi di giovani. La ragazza ha dichiarato ai militari dell’Arma di essere stata colpita da una bottiglia scagliatale contro dal nordafricano.