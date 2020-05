Dal 1. giugno parrucchieri ed estetiste aperti 7 giorni su 7 fino alle 22 per sei mesi

MONTEGROTTO TERME - In un’affollata riunione virtuale convocata dall’assessore al Commercio di Montegrotto Terme Laura Zanotto e dal sindaco Riccardo Mortandello è stato raggiunto un accordo con i negozi di parrucchiere ed estetista finalizzato a limitare per quanto possibile i danni delle chiusure di questi mesi. «Non appena sarà possibile riaprire i negozi, ossia dal primo giugno secondo quanto previsto ora dal governo – spiega l'assessore - il Comune di Montegrotto Terme procederà con una deroga di emergenza sugli orari. Venendo incontro a quanto informalmente proposto dalle associazioni di categoria, e allargandolo, abbiamo deciso che sarà possibile tenere le attività aperte per 15 ore al giorno, dalle 7 del mattino alle 22, tutti i giorni comprese le domeniche e le festività come il 2 giugno. La deroga sarà in vigore per 6 mesi, ossia fino a fine anno. La scelta vuole anche salvaguardare i posti di lavoro».

«Si tratta - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - di un primo provvedimento a favore delle nostre attività commerciali. Altri ne seguiranno per ristoranti, pizzerie e bar. Ci incontreremo anche con i commercianti. Per gli albergatori siamo attivi con proposte a livello nazionale, attraverso l’associazione dei Comuni termali. Inoltre rinnovo l’invito ai locatari di essere flessibili con gli affitti, perché eventuali chiusure porteranno solo a un impoverimento del nostro tessuto, cosa che sarebbe un danno per tutti, loro compresi. Il nostro impegno per la ripresa sarà massimo».

