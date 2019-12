Neve sulla strada, tre famiglie bloccate in casa per due giorni

di Alessandro Mantovani

MONTEGROTTO Praticamente bloccati in casa per due giorni a causa delle nevicate di giovedì e venerdì scorsi. È successo a Turri Alta a tre famiglie che risiedono nei pressi del ristorante Bettola del Refosco. Tutto a causa di un tratto di strada in discesa piuttosto ripida che i mezzi spazzaneve, pure loro in difficolta ad affrontarlo, hanno tardato a pulire nonostante reiterate richieste di intervento al Comune e alla ditta incaricata dall’ente.