Lutto a Montegrotto, è morto Bruno Zamboni, titolare del Bar Alpino

MONTEGROTTO - Se n'è andata per sempre una delle figure storiche del commercio sampietrino. All'età di 87 anni, lo scorso 30 gennaio, si è spento Bruno Zamboni, titolare del Bar Alpino di via Roma. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dallo stesso sindaco Riccardo Mortandello: «Con grande tristezza ci lascia un'altra delle colonne portanti della nostra città. Bruno Zamboni è stato fino al suo ultimo giorno un alpino combattente e tenace ha proseguito il primo cittadino - se ne va una persona buona e gentile». Bruno Zamboni lascia la moglie Clara, i figli Riccardo e Daniele e gli amatissimi nipoti Maddalena, Vittorio ed Edoardo. Profondo cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche dai vertici della società di calcio, pallavolo e ginnastica Virtus Abano, di cui il figlio Daniele ricopre l'incarico di direttore sportivo.

Nella mattinata di ieri, la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in tutta la città termale, suscitando grande tristezza fra i tanti sampietrini che avevano avuto modo di apprezzare le sue doti professionali, ma anche la sua simpatia e il profondo calore umano. Bruno Zamboni era persona conosciutissima non solo per la sua attività di titolare di uno degli esercizi pubblici più noti della città, situato proprio di fronte alla sede municipale, ma anche per la fierezza e l'amore sempre dimostrati verso il corpo degli alpini di cui aveva fatto parte e testimoniata dal nome con il quale aveva voluto battezzare il proprio locale. Un bar che a Montegrotto si era trasformato, nel corso dei decenni, in una vera e propria istituzione. Al punto da diventare spesso ritrovo per le riunioni degli esponenti politici cittadini, soprattutto in periodo di campagna elettorale. Ma che nel 2014 aveva dovuto chiudere i battenti, dopo che una devastante tromba d'aria che aveva investito il bacino euganeo aveva causato gravi danni sia alla struttura principale che alla copertura, rendendolo completamente inagibile. Da allora, l'edificio aveva purtroppo conosciuto un inarrestabile degrado, al punto che la sua stessa stabilità era ormai fortemente compromessa. Nel 2018 erano stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina che, oltre al Bar Alpino, ospitava anche un'edicola, un negozio di calzature e una vecchia attività di barbiere. Un intervento che si è concluso nel marzo 2021, con un immobile completamente rinnovato a destinazione sia commerciale che residenziale, con quattro appartamenti al primo piano. Resta ora da vedere se un altro locale prenderà il posto dello storico bar condotto da Bruno Zamboni. «Il progetto spiega ancora il sindaco Riccardo Mortandello prevede uno spazio riservato a un esercizio pubblico che mi auguro venga affittato al più presto». L'ultimo saluto a Bruno Zamboni verrà dato oggi alle 15 nel Duomo di Montegrotto.