Alta colonna di fumo: paura tra i residenti. A fuoco carta e legna /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGROTTO TERME - Incendio in via dell'Artigianato a Montegrotto Terme, all'interno di una ditta di smaltimento e recupero materiali. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.30 per ildi uncontenenteI pompieri arrivati da Abano e Padova con due automezzi stanno operando per il completo spegnimento del materiale. L'alzarsi nelle prime fasi hanno allarmato i cittadini, che a decine hanno chiamato la sala operativa del 115. Sul posto anche personale dell'Arpav. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.