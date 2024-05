MONTEGROTTO - Panni stesi ad asciugare su una delle terrazze dell’hotel Bertha, l’ex cinque stelle di Largo Traiano chiuso ormai da anni e sprofondato nel vortice del degrado. Torna dunque l’incubo degli insediamenti abusivi all’interno dell’albergo, da poco più di due anni di proprietà di un fondo di investimento milanese. Non è un caso che siano state alcune famiglie di Largo Traiano a lanciare l’allarme al Comune, mostrando delle foto appositamente scattate dalle quale si evince la presenza di senza tetto all’interno di alcune camere dello stabile, dove sono state disattivate da tempo le utenze della corrente e dell'acqua. La preoccupazione che la frequentazione dell'albergo da parte di irregolari possa procurare situazioni di pericolo - come il principio di incendio di due anni fa per mano di ignoti - non rassicura i residenti della zona. E non è escluso che tra gli occupanti abusivi ci siano anche minori.



IL COMUNE

Il sindaco Riccardo Mortandello ha assicurato di essere già da giorni al corrente della situazione. «La stiamo monitorando attentamente - ha spiegato - grazie ai puntuali riscontri della polizia locale e dei carabinieri che sono stati subito allertati. Da quanto si è riusciti a capire si tratta di persone che partono molto presto al mattino per fare ritorno al “Bertha” la sera tardi e cercare un rifugio per la notte. Non si tratta sicuramente di criminali dei quali aver paura. Ma le norme di legge vanno imposte a tutti e cosi sarà anche questa volta».

Mortandello ha già comunicato la presenza di irregolari nell’ex hotel alla proprietà milanese dello stabile, imponendo di effettuare il controllo dei locali e la loro messa in sicurezza. L’obbligo della proprietà è del resto quello di evitare presenze non autorizzate e mettere in sicurezza l’edificio, proprio a cominciare dagli ingressi per scongiurare qualsiasi accesso ad irregolari. Non dovessero ottemperare alla diffida in brevissimo tempo, il primo cittadino farà immediatamente scattare un'ordinanza. Il sindaco non si accontenterà tuttavia solo di questo. «Sull’area esterna dell’hotel - ha aggiunto - c’è una situazione di sporcizia e degrado sempre più al centro delle preoccupazioni e segnalazioni dei residenti. La proprietà dovrà assumersi immediatamente la responsabilità di risolverla». Probabilmente sarà questo l’ultimo compito che si assumerà l’attuale proprietà nei confronti del “Bertha”. L’hotel infatti è in procinto di essere rilevato da una società di investimento con sede in Moldavia che si è già presentata in Comune per far conoscere al sindaco il piano imprenditoriale.



NUOVA PROPRIETÀ

«Le notizie che ho acquisito - ha concluso Mortandello - in merito alla solidità economica e determinazione progettuale della nuova società sono confortanti. Mi auguro che per il Bertha si apra un nuovo capitolo. E che il lungo periodo di degrado, contrassegnato da atti vandalici, principi di incendio, oltre che da presenze irregolari temute dai residenti possa dirsi definitivamente chiuso».