Disabile in carrozzina inseguito per strada e rapinato da una donna incinta

di Eugenio Garzotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEGROTTO – Disabile in carrozzina derubato ieri della sua collanina d’oro nel pieno centro della frazione di Mezzavia. A mettere a segno il colpo, una donna in stato interessante, forse originaria dell’Est Europa, scesa da un’auto guidata da un complice. La ladra ha inseguito per alcuni metri la sua vittima, che tentava con difficoltà di allontanarsi, riuscendo alla fine a strappargli dal collo il monile del valore di un migliaio di euro.