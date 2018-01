«Devo scendere dalla carrozzina e trascinarmi giù per le scale»

di Marco Aldighieri

MONTEGROTTO - Gennaio 2018, la stazione ferroviaria di Terme Euganee non è attrezzata per consentire a una persona con problemi motori di accedere alla banchina dei treni. Le. Sono rotte e imbrattate di scritte con lo spray. Così le Ferrovie dello Stato come assistenza a un malato di sclerosi multipla, hanno mandato un loro dipendente, che portano ai binari, con le proprie gambe.La terribile esperienza, e non è la prima volta, è capitata a Luca Palmeri ricercatore universitario di Ingegneria sanitaria e ambientale dell’ateneo padovano, e professore a contratto residente ad Abano con la moglie e i due figli., gira il mondo. In questi giorni per motivi di lavoro si trova in Camerun, dove sta insegnando agli studenti africani ingegneria ambientale. «Sono spesso in viaggio - ha raccontato - eppure non ho grosse difficoltà negli spostamenti. In Germania, Francia, Svizzera e Stati Uniti, qualsiasi disabile può prendere un treno con semplicità. In Italia no. Quel giorno alla stazione di Terme Euganee - ha proseguito - per me è stata molto dura.. Le gambe non mi tenevano».