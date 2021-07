Turista cade in bicicletta, la leva del freno trafigge la trachea: è in fin di vita

MONTEGROTTO TERME - Si lesiona la trachea con il freno della bicicletta, ricoverata in prognosi riservata. In vacanza con il marito nella zona delle Terme, ieri è incappata in un grave quanto assurdo incidente stradale e ora sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Padova.

L'incidente è accaduto alle 12,30 in viale delle Terme a Battaglia Terme. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione sotto il coordinamento del capitano Carmelo Recupero della Compagnia di Abano, la donna, O.M. di 59 anni originaria della Germania e ospite da qualche giorno in un albergo di Montegrotto Terme in compagnia del marito, è uscita con il consorte in bicicletta per ammirare i luoghi di villeggiatura.

Giunta in centro a Battaglia avrebbe perso l'equilibrio nel tentativo di superare un marciapiede. Con la bicicletta fuori controllo la cinquantanovenne è caduta rovinosamente sull'asfalto.

Sfortuna ha voluto che la leva del freno della bici andasse a conficcarsi sul collo provocandole una importante lesione. Il marito che si trovava pochi metri più avanti, si è subito accorto che era accaduto qualcosa di grave e ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118.

La donna è stata trovata incosciente. Visto il quadro clinico compromesso, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La ciclista tedesca, dopo essere stata stabilizzata, è stata elitrasportata in ospedale a Padova. Dopo i primi accertamenti clinici le è stata riscontrata una grave lesione della trachea ed è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico.



IN TERAPIA INTENSIVA

Ora la donna si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Nel frattempo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, di fronte al quadro allarmante in cui versa la ciclista rimasta coinvolta, dopo aver messo al corrente dell'incidente il pubblico ministero di turno, hanno sottoposto a sequestro la bicicletta della donna. Gli accertamenti sono andati avanti un paio d'ore in via delle Terme.

Anche dopo aver ascoltato alcuni testimoni, è stata esclusa la complicità di terzi. Insomma la turista tedesca avrebbe fatto tutto da sola.

Probabilmente una banale disattenzione le ha fatto perdere il controllo della bici.