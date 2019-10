di Maria Elena Pattaro

MONTAGNANA (PADOVA) - L'inseguimento a velocità folle in centro a Montagnana, la gazzella dei carabinieri tamponata nel tentativo di fuggire e, una volta appiedato, minacce, insulti e strattoni ai militari. Scene così, di solito, si vedono soltanto nei film polizieschi. Invece domenica notte è successo davvero, nella città murata, dove un marocchino di 39 anni alla guida di una Mercedes con a bordo un connazionale, ha fatto scattare un pericoloso inseguimento pur di sfuggire a un posto di blocco. Ma non è riuscito nell'intento, anzi è finito in manette per violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento e rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Il connazionale, invece, è stato denunciato a piede libero in concorso soltanto per i reati commessi in concorso contro i militari. Erano circa le 3 della notte tra domenica e ieri quando Abdelhadi Taous, 39enne residente